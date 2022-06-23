Kayıp Emlakçı Ölü Bulundu
Alanya’da 18 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun (34) cansız bedeni ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.
Alanya’da 5 Haziran tarihinde evden çıkarak bir daha haber alınamayan Ahmet Ataoğlu, polis ve ailesi tarafından her yerde aranıyordu. Emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesinde araştırma yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, toprak altına gömülü bir ceset olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgeye gelen cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. Çalışmaların devam ettiği alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Yapılan 1 saatlik kazı çalışmalanın ardından ceset toprağın altından çıkarıldı. Ahmet Ataoğlu’na ait olduğu öğrenilen cesetin kesin ölüm nedeninin belli olması için Antalya Tıp Kurumu’na gönderilecek. Ataoğlu’nun ailesi de acı haberi aldıktan sonra olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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