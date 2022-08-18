Kanlı Akşam Hastanede Bitti

Olay, dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi Herford Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Manavgat’a tatile gelen Cenap K. (56) ve Ayşe Z.D. (29), 40 ABF 800 plakalı otomobil ile Herdford Caddesi’ne geldiklerinde araç içerisinde tartışmaya başladı. Bir süre sonra Cenap K., yanında bulunan kadını bıçaklamaya başladı. Bu sırada caddeden motosikleti ile geçen 2 genç, önce kadını adamın elinden kurtardı, daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYAYIP KENDİSİNE ZARAR VERDİ

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenap K., polislerin gelmesinin ardından bıçağı boğazına dayayıp önce karnını, ardından da boğazını keserek kendisine zarar verirken, polisler biber gazı sıkarak adamı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Cenap K., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, olay yerinin yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR İDDİASI

İkilinin, otomobil içerisinde alkol alırken aralarında para tartışması yaşandığı ve tartışmanın sonunda bıçaklama olayının yaşandığı iddia edildi.