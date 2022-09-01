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Jandarma Kontrolüne Takılan Araçtan Uyuşturucu Çıktı
Alanya’da bir araçta yapılan aramada 5 gram metanfetamin ele geçirildi.
ASAYİŞ 01.09.2022, 10:27 Mihriye Özkan
Edinilen bilgiye göre, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan kimlik kontrolünde araç sürücüsü K.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan S.C. ve S.B. isimli şahısların bulunduğu aracın ön kısmında 1 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 'bong' olarak değerlendirilen cam aparat bulundu. Bunun üzerine araçta yapılan aramada, 5 gram metanfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.
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