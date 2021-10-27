İstismarcı Alanya'da yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan U.A. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Sugözü Mahallesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.