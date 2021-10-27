Flaş Haberİstismarcı Alanya'da yakalandı
İstismarcı Alanya'da yakalandı
'Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli, Alanya'da yakalanarak tutuklandı
ASAYİŞ 27.10.2021, 09:55 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan U.A. isimli şüphelinin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler bunun üzerine harekete geçerken şüpheliyi Sugözü Mahallesindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Güney Deniz 1 saat önce
5 yıl ne ki ver müebbeti gebersin orda pislik…..
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