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İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Alanya’da 60 yaşındaki inşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu.

ASAYİŞ 24.07.2022, 22:29 Zeynep Oktay
İnşaat Bekçisi Ölü Bulundu

Olay Cumhuriyet Mahallesi’nde meydanda geldi. Bir inşaatta bekçilik yapan Adnan Karataş (60)  şantiyedeki kulübede göremeyen işçiler etrafa bakmaya başladı. Şantiye alanında bulunan ev içerisinde Karataş’ı hareketsiz yatarken bulan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Karataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Karataş’ın cesedi savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na gönderildi.

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