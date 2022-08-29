Hırsızların Yeni Gözdesi Zirai İlaçlar!

Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’da bir süredir zirai ilaç ve gübre satan tarım bayilerini hedef alan E.Y., polis ekiplerinin takibi sonucu suçüstü yakalandı. İlçede faaliyet gösteren 3 tarım bayisinden farklı gün ve zamanlarda zirai ilaç ve gübre çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisi E.Y.’yi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde takibe aldı. Polis ekiplerinden kaçan şüpheli kısa bir kovalamaca sonrasında yakalandı. E.Y., yapılan sorgusunda çaldığı zirai ilaç ve gübreleri İstiklal Mahallesi’ndeki bir depoda sakladığını itiraf etti. Polis ekiplerince depoya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan çok sayıda zirai ilaç ve gübrenin bulunduğu; yapılan kontrollerde ise şüphelinin 7 ayrı iş yerinden daha hırsızlık yaptığı tespit edildi. Ele geçirilen zirai ilaç ve gübreler iş yeri sahiplerine teslim edilirken E.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.