Gündoğmuş'ta şoför öldü, koyunlar telef oldu
Gündoğmuş yolunda yaşanan kazada koyun taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu şoför ile çok sayıda koyun öldü.
Gündoğmuş Güneycik bölgesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Yıldırım'ın hakimiyetindeki kamyon Güneycik bölgesindeki dik yokuşta araç hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şoför Yıldırım kaza'da hayatını kayberderken eşi Hatice Yıldırım ile oğlu Murat Doğan Yıldırım (7) yaralı olarak Manavgat Devlet Hastenesine kaldırıldı. Kamyon kasasında bulunan çok sayında koyun ise telef oldu. Ölü koyunların cansız bedenleri yola saçıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı.
BÖLGE HALKI TEPKLİ
Yine edinilen bilgiye göre; bölge halkı yolların yapılmamasından dolayı çok sık kaza yaşadığını kaydetti. Bölge halkı bu tarz kazaların yaşamaması adına bir kez daha yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi.
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