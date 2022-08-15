Gazipaşa’da Trafik Kazası:1 Ölü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Alanya’dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan, alkollü olduğu ve kırmızı ışık ihlali yaptığı öğrenilen H.Ş. idaresindeki 07 US 267 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı’ndan D400 Karayoluna çıkan Hasan Oğuz idaresindeki 07 UH 521 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen korkunç kazada, Hasan Oğuz ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Cemile Oğuz ağır yaralanırken, kırmızı ışık ihlali yapan ve alkollü olduğu öğrenilen sürüsü H.Ş. hafif şekilde yaralandı. Hasan Oğuz ve eşi Cemile Oğuz, kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hasan Oğuz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, eşinin tedavisine devam ediliyor.