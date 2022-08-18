Eski Eşinin Evine Zorla Girmek İstedi!

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Akasya Apartmanı B Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.G. isimli şahıs, V.D. isimli şahsın evine girmeye çalıştı. M.A.G.’in eve girmeye çalıştığını fark eden V.D.’nin sevgilisi L.A. durumu V.D.’ye haber verdi. O sırada iş yerinde bulunan V.D., dükkanında bulunan ruhsatsız av tüfeğini yanına alarak evine gitti. Evine geldiğinde M.A.G.’yi evinin önünde gören V.D. iddiaya göre M.A.G.’yi korkutmak amacıyla bir el ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralan M.A.G., çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kontrolden geçirilen yaralı, ileri tetkik ve tedavi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

POLİS EVİNİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALDI

Olayın yaşandığı esnada olay yerinin yakınında bulunan ve patlayan tüfek sesini duyan polis ekipleri, zaman kaybetmeden olayın yaşandığı noktaya gitti. Burada V.D.’yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan av tüfeğine el koydu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen V.D. işlemleri yapılmak üzere Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan, M.A.G’nin girmeye çalıştığı evde çocuğunun bulunduğunu ve M.A.G.yi vuran V.D’nin, çocuğun annesi L.A. ile sevgili olduğunu iddia edildi.