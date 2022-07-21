Dolandırıcılıktan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları GBT sorgulamasında S.K.C.’nin “dolandırıcılık” suçundan 10 yıl 4 ay, E.M.T.’nin de “İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme”, ve hırsızlık” suçlarından 4 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. Gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.