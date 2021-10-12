Dolandırıcılara dikkat! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Vatandaşların birkaç sene önce sosyal medya hesaplarından yaptığı hatta yapılmadığı belirtildiği halde yapılmış gibi sayılan alışverişlerin kötü niyetli kişilerce kazanç kapısı olarak kullanıldığına dikkat çeken TDP Büro Amirliği dikkatli olunmasını istedi. TDP Büro Amirliği’nin açıklamasına göre dolandırıcılık sistemi şöyle işliyor: “Instagram, Facebook gibi sayfalardan şeffaf paket ve kapıda ödeme seçeneğiyle alışveriş gerçekleştiriyorsunuz. Ya da ortada böyle bir alışveriş dahi yok. Adresinize şeffaf pakette gelen ürünü beğenmeyip hiç açmadan olduğu gibi satıcıya iade gönderiyorsunuz. İade işleminizden yaklaşık 1-2 sene sonra cep telefonunuza X (isimleri değişkenlik gösteriyor: İnteraktif Hukuk Bürosu, Yayalar Hukuk Bürosu, Barca Kozmik Hukuk Bürosu, Demir Hukuk Bürosu vb.) hukuk bürosundan olduğu belirtilen bir kısa mesaj ya da arama geliyor. Gelen mesaj ya da arama içeriğinde, ‘’Tüketici kanununa aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebi ile firmanın oluşan kargo gönderim bedeli ve zararından dolayı faiz, avukat, vekalet ücreti, dosya masrafları eklenerek icra takibi başlatılacaktır. Bu aşamada banka hesapları, taşınır taşınmaz mallarınız ve evinize icra marifeti ile haciz işlemi yapılabilir. Lütfen en kısa sürede bizimle 08.30- 17.30 mesai saatleri içerisinde iletişime geçmeniz rica olunur’’ şeklinde karşı tarafa korku ve endişe verici bir açıklama bulunuyor. İlaveten tüketiciler tarafından ödeme yapmadan önce borcu gösteren geçerli bir evrak talep edildiğinde ise bunun ancak hesaba ödeme yapıldıktan sonra mümkün olduğu söylenerek kişinin ödeme yapmaktan başka bir çaresi olmadığı düşüncesinin yaratılmaya çalışıldığı görülüyor. Bu kısa mesaj içeriği ve açıklamayla karşı karşıya kalan ve endişe yaşayan bazı kullanıcılar icradan haber geldi diye düşünüp dolandırıcıların ağına düşerek istedikleri meblağı hesaplarına gönderiyor ve böylece dolandırıcıların çok kolay bir şekilde kazanç elde etmelerini sağlıyor. Halbuki olduğu iddia edilen bir borç resmi olarak icraya intikal etmediği müddetçe tüketiciler için herhangi bir risk ve endişe nedeni ortada bulunmuyor. Tüketicilerin bu iddianın doğruluğunu öğrenmek için E-Devlet üzerinden haklarında icra dosyası açılıp açılmadığını öğrenmeleri son derece kolay. Ayrıca resmi olarak icraya yansıyan bir borç için karşı tarafın 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. İstenirse, arama yapan veya mesaj atan numara için savcılığa suç duyurusunda dahi bulunulabilir. Adı geçen hukuk büroları için açılan internet siteleri incelendiğinde ise çok amatör ve birçok eksikleri olan bölümlerin bulunduğu dikkati çekiyor. Vatandaşları böyle bir borca inandırmak için açıldığını düşündüğümüz bu sitelerin eksiklikleri dolandırıcılık amacı taşıdığının bir diğer işareti. Bu kötü niyetli kişilerin bu şekilde günde 100 kişiyi arayıp 10 kişinin aklını çeldiğini düşünerek hesap yapılırsa 10x97 TL = 970 TL gibi bir meblağa tekabül ediyor. Günde bin TL tutarında bir kazanç. Kargo bedeli adı altında hukuk bürosu dolandırıcılığı her geçen gün farklı isimlerde karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Buna benzer arama ya da kısa mesaj aldığınızda dolandırılmak üzere olduğunuzu unutmayın.”