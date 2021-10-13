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Dalaman Cezaevi firarisi Alanya’da yakalandı
Alanya’da jandarma ekipleri yaptıkları trafik kontrolünde 9 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi hükümlüyü yakaladı. yakalanan cezaevi firarisi Adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
ASAYİŞ 13.10.2021, 15:52 Meliha Yılmaz
Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde sabah saat 08.00 saatlerinde trafik kontrolü yapan jandarma ekipleri içerisinde K.T. (28) isimli şüphelinin olduğu aracı durdurdu. GBT sorgusu yapan ekipler şahsın Muğla Dalaman Cezaevinden firar ettiği ve resmi belgede sahtecilik ile iki ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan arandığını tespit etti. Ekipler şahsı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.T. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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