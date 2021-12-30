Başsavcılıktan Sahte Alkol Açıklaması

Olay 24 Aralık 2021’de meydana gelmiş, evinde sahte içki içen Yüksel görme bozukluğu yaşayınca durumu 112 Acil Servisine bildirmişti. Eve gelen sağlık ekipleri Yüksek’i önce Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra Antalya’da bulunan özel bir hastaneye nakletmişti. Yüksek’in tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde devam ediyordu. Doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yüksek geçtiğimz gün Antalya'daki bir Özel Hastanede hayatını kaybetmişti.

BAŞSAVCI TEKİN ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında, Alanya’da yaşayan Ş. Y’in 24 Aralık günü nereden alındığı belli olmayan sahte alkol nedeni ile rahatsızlandığı, tedavi görmekte olduğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybettiği yönünde haberler çıkması üzerine basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyuna yansıyan olay ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayın tüm yönleri ile aydınlatılması ve sorumluların tespitine yönelik adli soruşturulma başlatılmıştır. Tahkikat kapsamında araştırma ve inceleme işlemleri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.