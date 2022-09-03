Banker Bilo Gazipaşa’da Gerçek Oldu

Yasadışı yollarla yurt dışına çıkma hayali kuran 15 Suriyelinin Kıbrıs hayali Gazipaşa’da son buldu. Göçmen kaçakçıları tarafından Kıbrıs diye Gazipaşa açıklarına bırakılan 15 Suriye uyruklu düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman’ın paylaştığı Banker Bilo filmini aratmayan olay, bu gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Selinus Sahili’nde yaşandı. 15 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni Kıbrıs’a götürme vaadiyle bota alan göçmen kaçakçıları, Gazipaşa açıklarına geldikleri sırada, “Burası Kıbrıs” diyerek göçmenlere şambrel verip denizin ortasında bırakıp kayıplara karıştı. Şambrel yardımıyla yüzerek Selinus Sahili’ne çıkan göçmenleri gören bir vatandaş durumu polise bildirdi.

“BURASI KIBRIS DİYEREK BİZİ DENİZE BIRAKTI”

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, denizden çıkan 14 göçmenin şambrelleri kıyıda bırakarak kaçtıklarını tespit etti. Bu sırada göçmen grubunun gerisinde kalan ve kolundan sakat olduğu belirlenen Suriyeli ise denizden çıktığı sırada ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan Suriyeliden, kaçan diğer şahıslar hakkında bilgi alan polis, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı. Pazarcı ve Cumhuriyet mahallelerini didik didik arayan polis, 14 kaçak göçmeni Karadağ mevkiinde yakaladı. Gözaltına alınan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Polis tarafından denizde yakalanan Suriyeli, göçen kaçakçılarının “Burası Kıbrıs” diyerek kendilerini denize bıraktığını söyledi.

Kolu sakat olan Suriyeli ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.