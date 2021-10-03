Baba oğul birlikte öldüler! İşte korkunç kazanın ayrıntıları

Korkunç kaza, Gündoğmuş'un Güneycik Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş'tan Manavgat-Akseki Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Yıldırım’ın kullandığı 07 NOD 29 plakalı FIAT 50 NC koyun taşıyan kamyon, Güneycik Mahallesi Gındıra mevkiinde Manavgat-Akseki Karayoluna 2 kilometre mesafede kontrolden çıkıp önce bariyerlere ardından da beton istinat duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kamyonun hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü Mehmet Yıldırım (41) olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Hatice Yıldırım ile 7 yaşındaki oğlu Murat Doğan Yıldırım 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Doğan yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada kamyonun kasasında bulunan ve kaza sırasında etrafa saçılan onlarca koyun telef olurken, kazadan kurtulan koyunlar ise ormanlık alanda kayboldu.



“Beraber koyun yükleyip yola çıktık”

Mehmet Yıldırımla beraber koyun yükleyip birlikte iki ayrı araçla yola çıkan Kemal Özkan, “Gündoğmuş Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası’ndaki koyunlarımı 2 kamyona yükleyerek birlikte yola çıktık. Gündoğmuş’a kadar beraber geldik. Gündoğmuş’ta ben önce gidip koyun yatağını hazırlamak için hızlandım. Manavgat Taşkesiği Mahallesi’ndeki yatağa varıp koyunları indirmeme rağmen Mehmet gelmedi. Biraz sonra telefon geldi ve kaza yaptığını öğrendim” dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.