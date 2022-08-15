Aynı İş Yerini Bir Gecede 4 Kez Soydu

Bu kadarına pes dedirten hırsızlık olayı, cuma gecesi saat 03.20 sıralarında İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir hırsız, cadde üzerinde bulunan ilaç bayisini gözüne kestirdi. Kullandığı motosikletiyle iş yerinin önüne gelen şahıs, içinde ilaç bidonları bulunan koliyi motosikletine yükleyip iş yerinden uzaklaştı. Aynı iş yerine bir gecede 4 defa gelen hırsız, bir gecede piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan zirai ilacı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah iş yerini açtığında dışarıda koli içinde bulunan ilaçlarının çalındığını anlayan Mustafa Karabulut, durumu polise bildirdi. İş yerinin ve çevrede bulunan diğer iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anını güvenlik kamerasından izlediklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirten Mustafa Karabulut, “Hırsız, gece saat 03.20 sıralarında motosikletiyle iş yerimizin önüne geliyor. Tanınmamak için kafasındaki kaskı çıkarmıyor. Dükkanın önünde bulunan ilaç kolilerini motosikletine yükleyip gidiyor. Bunu 4-5 kez tekrarlıyor” dedi.