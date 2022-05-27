Antalya’da Turistleri Taşıyan Tur Otobüsü Devrildi

Kaza Esentepe Kavşağı’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli istikametinden Antalya İstikametine giden Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı midibüs Fyolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada tur otobüsü içinde bulunan 19 Romanya uyruklu turist ile 2 rehber ve 1 sürücü yaralandı.

Yaralılardan ağır olan bir Romanya vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilirken, diğer yolcular Korkuteli Devlet Hastanesinde ve özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.