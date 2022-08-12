Flaş HaberAntalya’da Bir Bankanın Müdürü Rehin Alındı
Antalya’da Bir Bankanın Müdürü Rehin Alındı
Kepez ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinin müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Ekiplerin iknası sonucunda silahlı kişi gözaltına alındı.
ASAYİŞ 12.08.2022, 17:19 12.08.2022, 18:01 Mihriye Özkan
Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesinin müdürü, silahlı kişi tarafından rehin alındı. Polis rehin alınan kişiyi ikna ederek krizi sona erdirdi. Silahlı kişi gözaltına aldı. Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Banka çevresinde güvenlik önlemi alındı. Silahlı kişinin banka müdürünü bırakması için ikna çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla banka müdürünü rehin alan kişi ikna edildi. Gözaltına alınan silahlı kişi emniyete götürüldü.
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