Antalya’da Bir Bankanın Müdürü Rehin Alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir banka şubesinin müdürü, silahlı kişi tarafından rehin alındı. Polis rehin alınan kişiyi ikna ederek krizi sona erdirdi. Silahlı kişi gözaltına aldı. Mısır Çarşısı'ndaki bir banka şubesinin müdürünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Banka çevresinde güvenlik önlemi alındı. Silahlı kişinin banka müdürünü bırakması için ikna çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla banka müdürünü rehin alan kişi ikna edildi. Gözaltına alınan silahlı kişi emniyete götürüldü.