Alman Turist Evinde Ölü Bulundu

Olay dün Saray Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Evinde yalnız başına yaşayan Günter Bulme (68) bir süredir haber alamayan komşuları, Alman adamın evine girdi. Eve girdiklerinde Bulme’nin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.