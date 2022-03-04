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Alman Turist Evinde Ölü Bulundu
Alanya’da yerleşik yaşayan 68 yaşındaki Alman Günter Bulme isimli turist evinde ölü bulundu.
ASAYİŞ 04.03.2022, 13:56 Zeynep Oktay
Olay dün Saray Mahallesinde bir apartmanda meydana geldi. Evinde yalnız başına yaşayan Günter Bulme (68) bir süredir haber alamayan komşuları, Alman adamın evine girdi. Eve girdiklerinde Bulme’nin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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