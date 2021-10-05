Alanya’da zincirleme trafik kazası!

Alanya Çevre Yolu Üzeri Sanayi Kavşağı’nda bugün 15.00 sıralarında trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre 3 araç bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştılar. Araçlarının hızlarının yavaş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda geniş çaplı maddi hasra oluştu. Kaza nedeniyle trafikte adeta durma noktasına geldi. Emniyet güçleri kaza yerinde çalışmalara başladılar