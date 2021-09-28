Alanya’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi hakim karşısında

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya’dan 07 plakalı bir otomobille uyuşturucu getireceği bilgisini edindi. Ekipler belirlenen aracı Direk kontrol noktasında durdurdu. Ekipler araçta bulunan T.Ö.(26) ve Ö.G.B. (20) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada 18 gram eroin, 1 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüphelilerden Ö.G.B. savcı talimatıyla ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. T.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.