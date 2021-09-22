Alanya’da uyuşturucu şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Manavgat’tan 07 plakalı bir otomobille uyuşturucu getireceği bilgisini edindi. Ekipler belirlenen aracı Direk kontrol noktasında durdurdu. Ekipler araçta bulunan Y.A. (44) ve B.K.(45) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada 19 parça halinde toplamda 16.79 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.