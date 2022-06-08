Alanya’da Ünlü Doktor Gözaltında

Edinilen bilgiye göre; Alanya Özel Yaşam Hastanesi’nde beyin ve sinir hastalıkları doktoru M. E. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. E. nin yasa dışı beyin ve sinir hastalıkları reçeteleri yazdığı iddia edildi. Elçi’nin Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin devam ettiği öğrenildi.