Flaş HaberAlanya’da Ünlü Doktor Gözaltında
Alanya’da Ünlü Doktor Gözaltında
Alanya’nın sevilen ve ünlü doktoru beyin cerrahı M. E gözaltına alındı.
ASAYİŞ 08.06.2022, 16:50 08.06.2022, 17:00 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre; Alanya Özel Yaşam Hastanesi’nde beyin ve sinir hastalıkları doktoru M. E. Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. E. nin yasa dışı beyin ve sinir hastalıkları reçeteleri yazdığı iddia edildi. Elçi’nin Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin devam ettiği öğrenildi.
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