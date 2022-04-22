Alanya’da Suçlular Fuhuştan Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik yapmış olduğu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, fuhuşa aracılık yapmak, zorla fuhuş yaptırmak ve fuhuş için yer temin etmek suçundan hakkında 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulanan Y. G. ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan H.N.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında polis, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 5 yıl hapis cezasıyla aranan E. E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.