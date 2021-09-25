Alanya’da şok olay! Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler

EDİNİLEN bilgiye göre olay Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İki şahıs akan trafiğin tam ortasında hızla geçen arabalara aldırış etmeden yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Yoldan geçen vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.