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Alanya’da Şok Olay! Sokak Ortasından Kadın Kaçırdılar
Oba mahallesinde bir kadını Tofaş Kartal marka, beyaz renkli, plakası alınamayan araçla zorla kaçırdılar.
ASAYİŞ 18.08.2022, 09:40 Mihriye Özkan
Emniyet kuvvetlerini teyakkuza geçiren olay 23.40 sıralarında Oba'da meydana geldi. Acil yardım hattını arayan vatandaşlar Oba mahallesinde bir kadının Tofaş Kartal marka beyaz bir araca zorla bindirilerek kaçırıldığını ihbar etti. İhbar sonrası emniyet kuvvetleri teyakkuza geçerken henüz plakası bilinmeyen araca ulaşılamadı.
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