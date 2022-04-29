Alanya’da Silahlı Kavga!

Olay, saat dün akşam 21.30 sıralarında Konaklı Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Y.L.(37) ile A.C.Ö.(38) sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Y.L. yanında getirdiği satırla A.C.Ö.’yü kovalamaya başladı. O sırada A.C.Ö. daha sonra belinden çıkardığı tabanca ile 5 el ateş ederek, A.L.’yi sol bacağı ve karın bölgesinden yaraladı. A.L. kanlar içinde yere yığılırken, A.C.Ö. ise olay yerinde hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı A. L.’yi ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan A. L.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Karakolu ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için harekete geçti.