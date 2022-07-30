Alanya’da Sahte MİT’çilerin 4'ü Tutuklandı

Kargıcak Mahallesi’nde Estonya uyruklu O.R.’nin(43) evine giden C.T.(43), T.A.(54), İ.Y.(58), Ş.T.(51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç.(32) kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak eşi H.R.’nin(49) yerini sorup, bir saat içinde eşinin gelmemesi durumunda jandarmayla eve gelip arama yapacaklarını bildirdiler.

Şahıslar daha sonra aynı günün akşamı Mahmutlar Jandarma Karakolu’na gidip kendilerini yine MİT personeli olarak tanıtarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Yetkilendirilmiş Savcısı Tamer Güngören imzalı arama kararıyla, İnterpol tarafından arandığını iddia ettikleri Estonya uyruklu H.R. ve eşi O.R. isimli şahısların Kargıcak Mahallesinde bulunan evlerinde arama yapılmasını ve şahısların tutuklamaya yönelik gözaltına alınmasını talep etti.

Jandarma ekipleri bunun üzerine yaptıkları inceleme ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda yapılan incelemede jandarmaya beyan edilen arama kararı ve Milli İstihbarat Kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda C.T.(43), T.A.(54), İ.Y.(58), Ş.T.(51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç.(32) gözaltına alındı.

İNTERPOL TARAFINDAN ARANAN ŞAHIS GERİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan yapılan kontrolde şahıslar tarafından aranan Estonya uyruklu H.R. İnterpol tarafından mavi bültenle arandığı tespit edildi. Şahıs jandarma tarafından işlemleri tamamlandıktan sonra Antalya Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kendisini MİT olarak tanıyan 5 şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BUGÜN YENİDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adliyede savcılık tarafından alınan ek gözaltı süresi ve soruşturmanın derinleştirilmesi kararının ardından bugün öğlen saatlerinde yeniden adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T.(43), T.A.(54) Ş.T.(51) ve avukat olduğu öğrenilen M.D.Ç.(32) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Y.(58) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.