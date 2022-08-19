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Alanya’da Safari Araçlarına Denetim
Alanya’da yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak talep ettikleri safari araçları polis ekipleri tarafından denetlendi.
ASAYİŞ 19.08.2022, 17:31 Mihriye Özkan
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından planlanan özel denetim çerçevesinde turizm bölgelerinde Dimçayına giderek doğal güzelliklerini görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak talep ettikleri safari araçları denetlendi. Denetimlerde, özellikle araçlarda bulunması zorunlu emniyet kemeri sistemleri, uygunluk belgeleri, sigorta, muayene, izin belgeleri gibi konular kontrol edildi. Araçları kullanan sürücülere dikkat etmeleri gereken hususlar, hız kuralları ve genel trafik kuralları hakkında da bilgiler verildi. Kurallara uymayan sürücülere polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
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