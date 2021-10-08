Alanya’da oto hırsızları yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi'nde otomobil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mahallede inceleme yapan ekipler, otomobili çalmak istedikleri sırada, M.Y. ve Z.Ö'yü suçüstü yakaladı. Olay yerinden kaçan H.U. ve A.K. kısa süre içerisinde Büyükhasbahçe Mahallesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.K. ve M.Y. savcılıkça serbest kaldı, Z.Ö. ve H.U. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.