Alanya’da Muz Serasında Ölüm!
Alanya'nın Mahmutlar mahallesi'nde muz serasında Ahmet Kısa ölü halde bulundu.
ASAYİŞ 22.12.2021, 09:39 Zeynep Oktay
Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Kısa, muz serasının içinde halde ölü bulundu. Elifoğlu Ahmet Lakaplı lakabıyla tanınan Ahmet Kısa'nın ölü halde bulunması ardından Jandarma ve savcılık soruşturması sürüyor.
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