Alanya’da meydan savaşı! İki aile birbirine girdi
Alanya’da iki aile kavga etmeye başlayınca adeta meydan savaşı yaşandı. Emniyet güçleri araya girerek kavgayı ayırmayı başardılar.
ASAYİŞ 02.10.2021, 13:33 02.10.2021, 13:37 YEDİ GÜN HABER
Alanya Güllerpınarı Mahallesi 25 Metreli Yol Üzeri’nde dün kavga çıktı. Nedeni belli olmayan bir şekilde iki kişi tartışmaya başladı. Aile bireylerinin olaya dahil olması ile kavga büyüdü ve fiziksel şiddete ulaştı. Çevredeki vatandaşlar emniyet güçlerine durumu haber verince olay yerine çok sayıda polis intikal etti. Emniyet güçlerinin yoğun çabası sonrası olay yerindeki vatandaşlar sakinleştirildi. Vatandaşlar cep telefonları ile kavgayı görüntülerken, kavgada herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadı.
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