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Alanya’da Masadaki Telefonu Saniyeler İçinde Çaldı!
Alanya’da araç kiralama bahanesiyle, bir oto kiralama dükkanına giren kimliği belirsiz şüpheli masanın üzerinde duran cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.
ASAYİŞ 20.06.2022, 17:49 20.06.2022, 17:52 Zeynep Oktay
Olay Saray Mahallesinde bulunan bir oto kiralama dükkanında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, araç kiralama bahanesiyle iş yerine girdi. İş yeri sahibi lafa tutan şahıs masanın üzerinde bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde alarak cebine koydu. Telefonu çalan şüpheli, daha sonra hızla uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrası işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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