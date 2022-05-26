Alanya’da Mafya Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı ' Müsilaj' operasyonu başlatıldı.

Bu kapsamda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 8 adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 8 adet şarjör, 104 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.