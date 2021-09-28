Flaş HaberAlanya’da lüks araç zincir markete girdi!
Alanya’da lüks araç zincir markete girdi!
Alanya’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir zincir markete girdi. Olayda şans eser can kaybı yaşanmadı.
ASAYİŞ 28.09.2021, 13:59 YEDİ GÜN HABER
Olay bugün Hacet Mahallesi’nde meydana geldi. Eşref Kahvecioğlu Caddesi ve Alaiye Caddesi kavşağında bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki zincir markete girdi. Camdan içeriye giren araç, geniş çaplı maddi hasara yol açtı. Aracın çarptığı bölgede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı engelledi.
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