Alanya’da lüks araç zincir markete girdi!

Olay bugün Hacet Mahallesi’nde meydana geldi. Eşref Kahvecioğlu Caddesi ve Alaiye Caddesi kavşağında bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki zincir markete girdi. Camdan içeriye giren araç, geniş çaplı maddi hasara yol açtı. Aracın çarptığı bölgede kimsenin olmaması ise olası bir faciayı engelledi.