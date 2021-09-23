Alanya’da lüks araç kurşunlandı

Edinilen bilgiye göre E.Ö.’ye ait araç önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Olay, 21 Eylül 2021 tarihinde saat 03.00 sularında meydana geldi. E.Ö.’ye ait araç, çevreyolu üzerinde park halinde bulunduğu sırada kurşunlandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.