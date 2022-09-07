Alanya’da Korkunç Cinayet!

Edinilen bilgiye göre olay Alanya’nın Karakocalı Mahallesi’nde meydana geldi. Muğla’nın Bodrum ilçesinden yaşayan Yalçın K., Karakocalı Mahallesi’nde ikamet eden kardeşi Yılmaz K.’e (26) ulaşamadı. Bunun üzerine Mustafa Kaya’yı telefonla arayarak kardeşine 2 gündür ulaşamadığını söyleyen K., Kaya’dan evine giderek kardeşine bakmasını istedi. Yalçın K.’nin isteği üzerine Yılmaz K.’in evine giden Kaya, kapıyı kırarak içeri girmek istediği sırada ağır bir koku geldiğini fark etti. Kaya’nın durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Yılmaz Kip’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede üzeri battaniye ile örtülü olan Yılmaz K.’nin baş bölgesinden darbe alarak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.