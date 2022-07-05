Alanya’da Kaybolan İş Adamı İçin Arama Başlatıldı
Alanya'da bir firmanın genç veliahtı olan G.M.'nin yaklaşık bir aydır kayıp olduğu, ailesinin ihbarı ile polisin ve jandarmanın her yerde genç adamı aradığı iddia edildi.
ASAYİŞ 05.07.2022, 19:08 Zeynep Oktay
Alanya'da bir iş adamı esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Genç adamın bir asayiş olayına karıştığı için ortadan kayboldu öne sürüldü. Telefonla da ulaşamayan G.M.'nin hayatından da endişe edildiği de gelen bilgiler arasında.
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