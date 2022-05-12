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Alanya’da Kaçak Akaryakıta Operasyon!
Alanya’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan TIR’da yapılan aramada 8 bin 20 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
ASAYİŞ 12.05.2022, 16:38 Zeynep Oktay
İlçeye TIR’la kaçak akaryakıt geleceği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası şüpheli TIR’ı Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde yaptıkları operasyonla durdurdu. Yapılan aramada TIR’ın dorsesindeki variller içerisinde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili A.B.(27) ve C.A.(24) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C. A. savcılık tarafından serbest kalırken, diğer şüpheli ise sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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