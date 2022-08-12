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Alanya’da Kaçağa Geçit Yok!
Alanya’da jandarma tarafından kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
ASAYİŞ 12.08.2022, 15:41 Mihriye Özkan
Alanay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğünce Okurcalar Mahallesinde Y.Y.'nin işlettiği markette kaçak elektronik sigara satıldığı belirlendi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte markette yapılan aramada, 58 adet ülkeye sokulması yasak kaçak elektronik sigara ve 22 adet elektronik sigara dolumunda kullanılan likit ele geçirildi.
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