Alanya’da Hırsızlar Suçüstü Yakalandılar

Olay, Alanya’nın Oba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.N., 07 N 5446 plakalı otomobili ile markete gitti. Marketteki işinin kısa süreceğini düşünerek aracını da çalışır vaziyette bıraktı. Bu sırada iki şüpheli H.N'nin otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede incelemelere başladı. Güvenlik kameralarını ve aracın gidiş istikametinde çalışma yapan JASAT timi 2 şüpheliyi çaldıkları aracın plakasını değiştirmek üzereyken suçüstü yakaladı. Otomobili çalan Ö.E. ve Z.Ö. gözaltına alındı.