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Alanya’da Hırsız Serbest
Alanya’da üç farklı evden hırsızlık yaptıktan sonra bisiklet çalarak kaçan hırsızlık şüphelisi polis tarafından yakalandı.
ASAYİŞ 01.09.2022, 14:23 01.09.2022, 14:29 Mihriye Özkan
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde üç farklı evden hırsızlık yaptıktan sonra bisiklet çalarak kaçan şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki kameraları inceleyerek hırsızlık şüphelisinin E.F. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis E.F.’yi evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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