Alanya’da hırsız operasyonu! 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E. K. ve aynı suçtan 2 yıl 7 ay 23 gün hapis cezası bulunan Y. H.’nin ilçede olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Teknik ve fizik takibin ardından asayiş ekipleri düzenlediği operasyonla Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. K. ve Y. H. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.