Alanya’da Halk Otobüsü İle VIP Araç Çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmutlar güzergahında hizmet veren halk otobüsü ile VIP aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı kısa süreliğine tıkandı. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.