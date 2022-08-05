Alanya’da Halk Otobüsü İle VIP Araç Çarpıştı!
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde halk otobüsü ile VIP araç çarpıştı. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
ASAYİŞ 05.08.2022, 15:55 Meliha Yılmaz
Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmutlar güzergahında hizmet veren halk otobüsü ile VIP aracın çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı kısa süreliğine tıkandı. Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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