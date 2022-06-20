Alanya’da Genç Jiletle İntihara Kalkıştı!

Olay Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerine de meydana geldi. H.G. İsimli genç kolunu jiletle keserek canına kıymak istedi. Gencin durumunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.