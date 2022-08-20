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Alanya’da Feci Kaza:25 Yaralı
Alanya’da tur otobüsü yolcu almak için duran otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 25 kişi yaralandı.
ASAYİŞ 20.08.2022, 09:32 20.08.2022, 09:37 Mihriye Özkan
Kaza Alanya'nın Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Z.K. (51) idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A’yı güçlükle çıkardı. Kazada tur otobüsünde yolcu bulunmadığı belirtildi. Kazada 2’si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan yolcuların kaldırımda beklediği anlar dikkatlerden kaçmadı. Yolcular jandarma araçlarıyla karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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