Alanya’da feci kaza! Karşıdan karşıya geçerken can verdi

Kaza, saat 06.30 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Rus vatandaşı Evgeny K. idaresindeki 07 HYA 98 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Akkaya’ya (31) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirledi. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Sürücü Evgeny K. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.