Alanya’da feci kaza! Bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bir otomobil, karşıdan karşıya geçen bisiklete çarptı, ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
ASAYİŞ 05.10.2021, 12:24 05.10.2021, 12:28 YEDİ GÜN HABER
Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bu sabah meydana gelen kazada 27 plakalı bir otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile 15 metre fırlayıp, orta refüjdeki kaldırım taşına kafasını çarpan talihsiz vatandaş kanlar içersinde kaldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün durumu ciddiyetini korurken, üzerinden ise kimlik çıkmadı. Jandarma soruşturma başlattıkları kazada yaralı vatandaşın kim olduğunu araştırıyor.
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