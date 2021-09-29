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Alanya’da çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Alanya’nın Oba Mahallesi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
ASAYİŞ 29.09.2021, 16:42 YEDİ GÜN HABER
Alanya’nın Oba Mahallesi’nde eski belediye binası arkasında ormanlık arazide bugün yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına ilk müdahalede bulundular. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Yerleşim yerlerine oldukça yakın olan yangının büyümeden söndürülmesi bölge halkına da rahat bir nefes aldırdı.
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