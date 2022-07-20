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Alanya’da Cezaevi Firarisi Yakalandı
Alanya’da çeşitli suçlarda hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şüpheli polis tarafından yakalandı.
ASAYİŞ 20.07.2022, 17:18 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede suçlulara yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma, ticaretini yapma, tehdit, basit yaralama, parada sahtecilik, hükümlü ve tutuklanın kaçması” gibi 8 ayrı dosyadan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan ve cezaevi firarisi olan M. O. E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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